Главного тренера минского «Динамо» увольнять не планируют.

Игорь Шуневич, который занимает пост председателя наблюдательного совета минского «Динамо», заявил о том, что руководство «зубров» довольно работой канадского специалиста Горди Дуайера и отправлять его в отставку не планируется. Об этом глава МВД заявил в эфире телеканала «Беларусь 5».

«Команда играет уверенно и сильнее чем в прошлом сезоне. Поражения на старте объясняются рядом причин. Выводы мы сделали и будем усиливать игру», – отметил Шуневич.

Напомним, «Динамо-Минск» одержало победы в двух матчах из семи в текущем регулярном сезоне КХЛ. Накануне был побежден ярославский «Локомотив». В турнирной таблице минчане занимают последнее место.

Ранее в сети появилась информация о том, что руководство «Динамо» ведет переговоры с Олегом Знарком, но официального подтверждения этому не было.