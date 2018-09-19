В середине сентября в Хойниках — плюс 25-27 градусов, это норма. Веет сухой ветерок. Мне, жителю столицы, он кажется горячим. Еще 20-25 минут на комфортабельном автобусе, и мы подъезжаем к Полесскому радиационно-экологическому заповеднику. Охрана, колючая проволока, шлагбаум… На территории заповедника интересуюсь фоном окружающей радиации. Первый заместитель директора этой закрытой зоны Геннадий Гапоненко по-военному коротко отвечает: 0,46 микрозиверта в час. Безопасным считается уровень радиации до величины, приблизительно 0,5 микрозиверта в час (до 50 микрорентген в час). Значит, находиться здесь можно без проблем. Но туристов пока сюда не пускают. Правда, скоро ситуация изменится.

Задачу по развитию туризма в этом регионе нам поставил глава государства во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, — сообщил заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Петр Николаенко. — Многие туристические компании обращаются к нам с просьбой о возможностях посещения заповедника в туристических целях. Но, согласно существующему законодательству, это категорически запрещено. Чтобы решить этот вопрос (и много сопутствующих о развитии других видов деятельности заповедника) мы внесли предложения в проект нового указа. Он уже подготовлен, согласован со всеми заинтересованными ведомствами и направлен на подписание главе государства. Мы надеемся, что по новому документу будем работать уже с начала следующего года. Правда, после подписания Указа предстоит принять еще закон, регулирующий посещение территории заповедника.

— Как можно будет тогда попасть на территорию заповедника?

— Предусматривается два пути: напрямую — через организацию посещения зоны непосредственно администрацией заповедника, а также при помощи привлечения для этих целей туристических фирм.

— Это будет экстремальный туризм?

— Никакой даже потенциальной опасности при посещении заповедника не будет. Будут отработаны такие схемы маршрутов, которые пролегают по территории заповедника с наименьшим уровнем загрязнения, который ни в коей мере не угрожает здоровью людей. Например, мы сегодня находимся в экспериментально-хозяйственной зоне заповедника. Здесь уровень загрязнения (фон) невысок. На площадях этой зоны вполне вольготно пасутся табуны лошадей, здесь установлены наши пасеки. Мед, полученный здесь, проверяется на специальном оборудовании. Жестко проверяется. Пчелы и мед, который можно употреблять, — это показатель безопасности территории. Конечно, при определенных ограничениях.

— Какой это будет туризм: пеший, спортивный, может быть на лошадях, специальных машинах?

— Будут рассматриваться различные варианты. Со временем они будут меняться в зависимости от спроса. Но, еще раз подчеркну: здесь туризм никогда не станет экстремальным, ведь здоровье людей для нас остается главным приоритетом. Поэтому основные маршруты будут пролегать по асфальтированной дороге, где меньше пыли, где ее легче всего смыть. Такая дорога у нас проложена до самой Припяти, где была переправа на территорию Украины.

— На Украине маршруты такого туризма пролегают непосредственно через город-призрак, то место, где взорвался атомный реактор. Пустой город с многоэтажными домами, мертвый город…

— У нас такого эмоционального объекта нет. На Украине это скорее всего и будет экстремальным туризмом, почти запрещенное развлечение. У нас направление немножко другое — показать, как природа развивается в такой местности без человека. Здесь в большой концентрации находятся почти все краснокнижники страны. В заповедник хотят попасть все те, кто всерьез увлекается мировой фауной. Для них наш заповедник сказочное место, так как здесь очень много птиц живет по своим специальным законам, которые исключают столкновение с человеком. Вы знаете, даже аисты в дикой природе ведут себя совершенно по-другому, они в заповеднике очень боятся людей… Сюда люди будут приезжать специально, чтобы фотографировать животных. Здесь по заброшенным деревням ходят лоси, а за кабанами охотятся огромные волки. И все это, если повезет, можно увидеть своими глазами.

— Возможно, со временем позволят не только фотоохоту, но и настоящую?

— Все возможно. Но вы понимаете, что это будет охота без трофеев. Так, фотография убитого зверя — не более того. Потому что мясо дикого кабана, добытого здесь, будет «фонить», как и рога оленя или лося — закрытая зона все же… Но давайте не будем впереди телеги идти. Сначала нужно чтобы был принят новый документ о развитии радиационно-экологического заповедника, а потом будем строить планы.