Ответ Петросяну: связь Степаненко с молодым актером

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин в эфире ток-шоу «Пусть говорят» продемонстрировал аудиозапись телефонного разговора юмориста и его супруги Елены Степаненко.

На записи Петросян просит у жены разрешения приехать в их квартиру, чтобы оценить ее стоимость.

«Говори быстрее, я не одна», — отвечает ему Степаненко.

Гости студии обратили внимание, что голос Степаненко раздраженный и обиженный. Они предположили, что ее раздражают слухи о романе мужа с его помощницей Еленой Брухуновой.

Журналистка Марианна Саид Шах предположила, что роман на стороне мог быть не только у Петросяна.

«Все было хорошо в этой семье до того момента пока в театре не появился Игорь Христенко. Талантливый, блистательный актер, Щепкинское училище, спортсмен и Елена прониклась к этому молодому человеку», — цитируют журналистку «Дни.ру».

По словам Саид Шах, Игорь Христенко оказался сыном первой любви Степаненко — оперного певца Владлена Христенко.

Степаненко начала давать Игорю лучшие номера и главные роли.

По мнению журналистки, Христенко оказывает огромное влияние на Степаненко и не позволяет ей пойти на мировое соглашение с мужем.