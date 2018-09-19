На рынок Беларуси пришёл крупнейший мировой производитель микросхем SK Hynix. Южнокорейский гигант начинает масштабное сотрудничество с нашим Парком высоких технологий. Сегодня открыт Центр разработки программного обеспечения.

Это самая быстрорастущая в мире компания по производству микросхем и оперативной памяти, разработки которой используются в продуктах Apple, Microsoft, LG. В церемонии открытия центра участвовали директор Парка высоких технологий, первый вице-президент и другие представители южнокорейского гиганта, дипломаты и глава Госкомитета по науке и технологиям. Белорусский офис является единственным представительством мировой корпорации в Восточной Европе. Её приход в нашу страну – итог действия декрета Президента «О развитии цифровой экономики».

Компания пришла в Беларусь около пяти лет назад. Сейчас в офисе будут работать 180 человек. SK Hynix входит в состав одного из крупнейших в мире многопрофильных холдингов SK Group и обеспечивает около половины капитализации южнокорейского конгломерата. В прошлом году она увеличила выручку на 80%, её доход составил около 30 миллиардов долларов. В этом году финансовые показатели уже выросли на 20%.