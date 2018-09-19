Чем полезен виноград для детей и взрослых

В конце лета наступает период, когда в садах начинает созревать очень полезное растение – виноград. Его употребляют в пищу, как взрослые, так и дети. Чем полезен виноград для людей разного возраста?

Виноград представляет собой небольшой кустарник, на котором растут вкусные ягоды. Сам кустарник называют виноградной лозой. Если раньше его выращивали только в южным районах России, то теперь это делают повсеместно. Это стало возможным, благодаря выведению новых морозостойких сортов.

Полезный состав винограда

Ягоды винограда приносят огромную пользу организму человека. Это обусловлено наличием в составе винограда большого количества витаминов и микроэлементов.

В нем преобладают витамины С и В, углеводы, а также йод, калий, кремний и кобальт. В винограде были обнаружены следующие полезные химические соединения: органические кислоты, флавонаиды, пектины, глюкоза, фруктоза и так далее. Состав этих ягод во многом и объясняет наличие полезных свойств винограда для организма человека в любом возрасте

Польза винограда для детей

Исследования специалистов доказали, что виноград положительно сказывается на развитии растущего организма ребенка. Без разницы в каком виде его употреблять. Это может быть сок, свежие ягоды, компот, варенье или изюм (сушеный виноград). В винограде содержится кальций, который укрепляет кости ребенка и способствует их правильному росту.

У детей эти ягоды значительно повышают иммунитет. Поэтому употребление винограда в период гриппа и простуд значительно снижает риск заболевания. Также не стоит забывать про то, что этот фрукт улучшает пищеварение и способствует быстрому насыщению детского организма. Поэтому его рекомендуют употреблять в пищу детям с нарушениями обмена веществ и недостатком веса.

Виноград начинают давать в пищу детям в свежем виде не ранее трех лет. Это связано с тем, что он дает очень сильную нагрузку при переваривании на пищеварительную систему. Поэтому у малыша могут появиться колики. В день ребенку можно давать не более 100 г свежих ягод этого растения.

Польза винограда для взрослых

Виноград может принести огромную пользу для взрослого организма человека. Но выделяется несколько основных полезных свойств этих ягод.

Полезные свойства винограда

Виноград препятствует образованию камней в почках взрослого человека.

Эти ягоды помогают излечиться от следующих недугов: нефроза, нефрита, подагры, туберкулеза, гепатита и так далее.

Улучшает пищеварение и нормализует работу кишечника. Избавляет от запоров.

Помогает организму человека бороться с циррозом печени.

Способствует выведению из организма вредных веществ и токсинов.

Налаживает работу сердца и очищает кровяные сосуды.

Наличие железа в составе винограда позволяет повышать уровень гемоглобина в крови человека. А это в свою очередь защищает организм от развития анемии.

Повышает работоспособность головного мозга.

Снижает кровяное давление.

Виноград полезен при заболеваниях дыхательной системы, в том числе астме.

Препятствует появлению депрессии и стресса у человека. Успокаивает нервную систему.

Стимулирует работу поджелудочной железы.

Препятствует образованию тромбов в крови человека.

Улучшает зрение.

Помимо этих основных полезных свойств для организма человека, виноград также оказывает положительное воздействие на репродуктивную функцию человека.

У винограда полезными являются не только ягоды, но и листья растения. Их прикладывают к открытым ранам и порезам, чтобы улучшить свертываемость крови. Из листьев готовят различные отвары и настои, которые помогают при бронхитах, ангине, астме и гипертонии. Виноградные листья используются в косметологии для создания натуральных косметических средств.

Из листев винограда можно приготовить простой и классический рецепт в домашних условиях, приготовление которого займет очень мало времени. Для этого берут обыкновенные виноградные листья с добавлением небольшого количества цветочного меда в пропорции 2:1. Их тщательно растирают и перемешивают. Такую питательную маску нужно класть на кожу лица на 20 минут. Затем смыть теплой водой. Этот рецепт позволяет избавиться от грубой и шереховатой кожи на лице любого человека.

Употребление винограда при беременности

В этот момент все специалисты советуют отказаться от употребления свежих ягод винограда беременной женщине. Это связано с тем, что он обладает высокой калорийностью (72 ккал на 100 г) и способствует быстрому набору веса у будущей мамы. А это грозит некоторыми осложнениями при родах. Особенно нужно отказаться от употребления винограда на поздних сроках беременности. Виноград нельзя совмещать с молоком, которое в данный период жизни девушки просто необходимо. Оно восполняет запасы кальция в организме человека. Это тоже является веской причиной отказа от употребления винограда во время беременности.

Вред винограда

Помимо всех полезных свойств у винограда есть и противопоказания к применению. В частности его нельзя употреблять в пищу при таких заболеваниях, как плохая свертываемость крови, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, колите, уремии, сахарном диабете. Виноград может вызывать в организме человека аллергические реакции, что тоже является противопоказанием к применению. Также не стоит забывать про детский возраст менее трех лет и значительную степень ожирения у человека. При этом виноград способствует еще большему набору веса.

Виноград нельзя употреблять в пищу во время дизентерии и других расстройствах кишечника, связанных с появлением жидкого стула у человека. Это объясняется тем, что он обладает еще большим послабляющим эффектом.

В любом случае нужно употреблять виноград в пищу в меру. Ежедневная доза для взрослого человека не должна превышать более 200 г свежих ягод. При этом каждый день его есть нельзя. Нужно придерживаться графика – не более 3 раз в неделю.