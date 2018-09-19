Часть антигипертензивных препаратов была изъята с белорусского рынка в августе этого года по решению Министерства здравоохранения Беларуси, сообщает Sputnik.by.

Белорусский Минздрав на протяжении лета принял несколько решений об изъятии лекарств с действующим веществом валсартан производства китайской компании Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co., Ltd.

Так, в течение июля министерство изъяло с рынка ряд наименований лекарств с этим веществом. Поводами для изъятия стали сообщения Европейского лекарственного агентства и письма самих производителей, использующих китайскую субстанцию. Как сообщили в европейском регуляторе, в препаратах нашли потенциально канцерогенную примесь, а действие сертификата качества для субстанции валсартан производства компании Zhejiang Tianyu приостановлено.

Полностью с белорусского рынка изъяты эти лекарства, производимые в Мальте и Палестине. Впрочем, в аптеках имеются препараты с валсартаном от белорусских производителей, а также предприятий из Словении и Австрии.

Валсартан – один из самых используемых антигипертензивных препаратов в мире, знакомый почти всем гипертоникам. В республике все подобные лекарства строго рецептурные, однако спрос на них велик.