Уникальный голос, десятки престижных музыкальных наград, платиновый сингл и сотни тысяч поклонников по всему миру. За прошлый год певец ALEKSEEV посетил с аншлаговыми концертами более 15 стран Европы и Азии, а 18 ноября приедет в Минск, чтобы дать свой большой сольный концерт во Дворце Республики.

Cамый романтичный артист “молодой” сцены раскроет зрителям своего перфоманса в Минске целую палитру чувств и желаний. Кроме супер-хитов “Пьяное солнце”, “Океанами стали” и “Снов осколки”, которые абсолютно на каждом концерте публика поет наизусть с первой и до последней строчки, ALEКSEEV представит сразу несколько музыкальных премьер. Триумф живого звука вместе с певцом на сцене возглавят лучшие музыканты, а голос артиста прозвучит в обрамлении визуальной составляющей шоу.

Отдельным сюрпризом для зрителей концерта ALEKSEEV в Минске станет выступление приглашенной звезды. На сцену шоу выйдет дива Ани Лорак!

– К Беларуси у меня особенное отношение. Это страна, которая стала для меня вторым домом в определенное время. И каждый раз я возвращаюсь с удовольствием, – рассказал ALEKSEEV. – Мой сольный концерт в Минске – это будет встреча друзей. Со зрителями и, конечно, с Ани Лорак, которая решила поддержать нас и с радостью приняла приглашение выступить. Именно на концерте в Минске мы решили презентовать сразу несколько новых песен. Это очень волнительно и, в то же время, я в предвкушении 18 ноября! Приглашаю каждого разделить со мной этот музыкальный вечер!

На порядок больше музыки, острее эмоции, откровеннее: 18 ноября на главной музыкальной площадке Беларуси во Дворце Республики в сердце Минска ALEKSEEV с большим сольным концертным шоу “Навсегда”. Билеты уже в продаже.