Инцидент произошел 18 сентября, около 15.20. В погоне участвовали минимум шесть экипажей ГАИ, пишет TUT.BY.

«Около „Короны“ автомобиль практически удалось заблокировать, однако водитель легковушки сумел по газонам и тротуарам выехать из „ловушки“. Инспектор ГАИ, несмотря на то, что рядом находились люди, начал стрелять по колесам», — рассказал очевидец Владимир.

Водитель Audi продолжил движение в направлении улицы Притыцкого и на улице Жудро совершил ДТП. Мужчину задержали. Также повились сведения, что погоня за этой Audi началась еще в Заславле. Эта информация проверяется.