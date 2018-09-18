В наземном транспорте Минска хотят внедрить оплату банковской картой

В наземном транспорте Минска хотят внедрить систему оплаты проезда банковской картой, которая сейчас действует в метро. Сейчас этот вопрос рассматривается, сообщили в ГУ «Столичный транспорт и связь».

Директор учреждения Валерий Шкуратов отметил, что с июня на турникетах всех станций подземки заработали валидаторы с оплатой проезда бесконтактным способом с помощью банковской карточки. Рассчитываться за проезд могут владельцы карт Visa payWave и Mastercard Contactless.

Для того что система оплаты проезда банковской картой появилась в наземном транспорте, столичные транспортники изучат опыт Санкт-Петербурга, пишет БелТА. На сегодняшний день реализовать данный проект мешает отсутствие онлайн-соединений для бесконтактных платежей в автобусах, троллейбусах и трамваях.