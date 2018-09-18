В Минске появятся четыре новых платных парковки

С 1 октября в Минске станут платными четыре автомобильные парковки. Как сообщили ГУ «Парковки столицы», речь идет о парковках на обеих сторонах улиц Кирова (от Свердлова до Ленина), Свердлова (от Кирова до Ульяновской), Володарского (от Кирова до проспекта Независимости) и Хмельницкого (от Коласа до проспекта Независимости).

Тариф будет составлять 1 рубль за один час стоянки, сообщают “Минск-Новости”.

На этих улицах уже установлены информационные стенды с указанием способов оплаты. Дополнительную информацию можно получить по телефону 204.