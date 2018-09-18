В Минске на два дня отключат горячую воду в некоторых домах, о чем сегодня сообщили в РУП «Минскэнерго». Это связано с тем, что на участке теплосети по ул. Волоха и Бетонному проезду было выявлено неудовлетворительное состояние трубопроводов, в связи с чем нужно провести ремонтные работы, в том числе раскопки.

В «Минскэнерго» отметили, что с учетом большого объема запланированных работ горячее водоснабжение у некоторых потребителей будет отключено с 8:00 утра 19 сентября до 20:00 20 сентября. Без горячей воды останутся три учебных заведения, восемь административных зданий и 21 жилой дом по следующим адресам.

Жилые дома:

Бетонный проезд, 15, 19 («Строммаш»);

ул. Волоха, 43/49, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 57, 59;

ул. Карпова, 12, 16;

ул. К. Либкнехта, 130 («Мапид»);

ул. Либкнехта, 110/43, 112, 116, 118,122;

ул. Лермонтова, 45;

Административные здания:

Бетонный проезд, 1, 6, 7, 9, 23, 33;

ул. Волоха, 53Б – ПНС;

ул. К.Либкнехта 128;

Учебные заведения:

детский сад № 172 (ул. Лермонтова, 47);

детский сад № 209 (ул. Либкнехта, 120);

средняя школа № 80 (ул. Либкнехта, 114).