Мужчина оказался в морге из-за врача, который констатировал «смерть» пьяного поляка.

Мужчину без сознания нашёл на улице прохожий и вызвал «скорую». Медики попытались реанимировать пациента, но констатировали его смерть вследствие «чрезмерного количества выпитого алкоголя». Умершего отвезли в морг, пишет сайт patrztu.news.

Через какое-то время охранник морга услышал стоны. В холодильнике оказался живой человек, который просил одеяло.

Охранник в шоковом состоянии вызвал полицию.

«Воскресший» мужчина дал показания полицейским, от осмотра врачами отказался, попросил свои вещи, оделся и уехал на вечеринку, чтобы выпить за здоровье и отметить своё «спасение».

В отношении врача, который констатировал смерть поляка, проводится расследование. Его ждёт наказание.

Курьёзный случай произошёл в Силезском воеводстве в городке Семяновице-Слёнске.