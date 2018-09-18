Найдена мать обнаруженной в лесу девочки – пьяная женщина уснула на пикнике

Женщина направлена на освидетельствование, а девочка находится в социально-педагогическом центре.

Сотрудники правоохранительных органов разыскали мать обнаруженной в лесу под Гродно маленькой девочки – пьяная женщина уснула на пикнике и не заметила, как ребенок ушел, сообщили во вторник в УВД Гродненского облисполкома.

Девочку нашли в лесном массиве вблизи деревни Коробчицы, расположенной в Гродненском районе. В социальных сетях милиция обратилась к гражданам за помощью в опознании ребенка и поиске его родителей.

“В ходе отработки местности удалось отыскать мать ребенка. В компании с утра все вместе были на пикнике, и из-за выпитого спиртного женщина заснула, а отец ранее покинул застолье”, – сказали в УВД.

Там также сообщили, что оставшаяся без присмотра девочка отправилась одна в лес, где ее нашел местный дачник, который вызвал милицию.

По информации УВД, в настоящее время женщина направлена на освидетельствование, а девочка находится в социально-педагогическом центре в Гродно.

О произошедшем уже уведомлены органы опеки Октябрьского района Гродно, по факту проводится проверка.