На предстоящих крупных спортивных событиях в Беларуси – II Европейских играх и чемпионате мира по хоккею – в Минске будут находиться российские полицейские, которые помогут белорусским коллегам следить за порядком. Об этом на пресс-конференции 18 сентября сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Сегодня в Новополоцке прошло заседание Объединенной коллегии МВД Союзного государства, участники которого договорились о сотрудничестве при проведении международных спортивных мероприятий.

По его итогам Игорь Шуневич сообщил, что российские полицейские будут задействованы при проведении в Минске вторых Европейских игр в 2019 году и чемпионата мира по хоккею в 2021-м. Также ожидается, что своих правоохранителей делегируют некоторые другие государства.

В свою очередь глава МВД России Владимир Колокольцев поблагодарил белорусских коллег за оказанное содействие при подготовке и во время проведения чемпионата мира по футболу. Он пообещал направить в МВД Беларуси предложение наградить задействованных сотрудников милиции.