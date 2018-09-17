В Пекине 17 сентября подписано соглашение об установлении контрактной цены в 290 долларов США за тонну на условиях CFR на поставку калия в Китай по июнь 2019-го включительно.

Как уточняется в пресс-релизе Белорусской калийной компании, новая цена превышает прошлогоднюю на 60 долларов США.

«Сторонам удалось достигнуть договоренности, которая в полной мере отвечает существующим на мировом калийном рынке повышательным ценовым тенденциям», – говорится в тексте сообщения.

По словам генерального директора БКК Елены Кудрявец, соглашение о цене китайского контракта, несомненно, является очередным позитивным сигналом для калийной отрасли.

«Это хорошая цена, повышение более чем на 25 процентов, и мы уверены, что такой уровень поможет обеспечить дальнейшее поступательное развитие и рынка КНР, и мирового рынка в целом», – сказала она.

Соглашение о цене китайского контракта имеет стратегическое значение, так как эта страна – крупнейший потребитель калия в мире.

А существующая здесь контрактная система поставок оказывает большое влияние на развитие мирового рынка минеральных удобрений.

Белорусская калийная компания выразила искреннюю благодарность консорциуму китайских покупателей за проведенную плодотворную работу.

Она позволила принять взвешенное и приемлемое для обеих сторон решение, отвечающее реальному положению дел на рынке, отмечают в БКК.

Напомним, 24 августа был подписан контракт на поставку калийных удобрений на индийский рынок с сентября 2018-го по июнь 2019-го по цене 290 долларов за тонну CFR.

Чуть ранее в БКК уже сообщали, что предложат для своего нового договора с Китаем поднять цену на удобрения до того же уровня.

Хотя цена калия для КНР обычно на 10-15 долларов ниже, чем для Индии, сейчас время изменить это правило, так как «ситуация крайне выгодна для поставщиков», комментировали в БКК.