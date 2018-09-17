В Минске смогут полностью отказаться от планового отключения горячей воды только тогда, когда будут заменены все старые сети на современные.

Согласно предположениям, это сможет произойти чрез 7-10 лет, заявил директора “УП “Минсккоммунтеплосеть” Владимир Александров в интервью агентству “Минск-Новости”.

Если раньше жителям столицы отключали горячее водоснабжение на месяц, то сейчас этот срок составляет максимум 2 недели.

С каждым разом он все меньше и меньше. Это происходит благодаря замене старых сетей на новые с изолированными трубопроводами.

В Минске уже переложили 40 % современных сетей от общего количества. Инновационные трубы имеют долгий срок эксплуатации и не нуждаются в испытаниях, так как их состояние контролируется через монитор компьютера.