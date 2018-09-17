17 сентября СМИ сообщили, что рой ос напал на детей в одном из жилых районов Слуцка.

Об этом проинформировали местные интернет-издания. ЧП случилось накануне вечером неподалеку от дома по адресу: улица 14 Партизан, 16 в районном центре. По словам очевидцев, дети играли в мяч. В какой-то момент мяч упал в старый деревянный колодец. Когда дети попытались его оттуда достать, на них напал рой ос. Предположительно, в колодце находилось гнездо насекомых.

Разъяренные осы напали на детей и взрослых, которые проходили мимо. Один из мужчин пытался помочь девочкам, у которых осы запутались в волосах.

Прибывшие на месте инцидента медики госпитализировали всех пострадавших, а сотрудники МЧС полили место скопления ос бензином и сожгли.

Ранее сообщалось, что в Слуцком районе осы покусали супружескую пару, 63-летняя женщина умерла в больнице.