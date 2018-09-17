Обладателю «Оскара», знаменитому режиссеру Владимиру Меньшову, 17 сентября исполняется 79 лет.

Знаменитые дети знаменитых родителей обречены на публичность. Их дела и поступки, семейная и общественная жизнь постоянно рассматриваются под микроскопом. Не обошел этот крест и семью Владимира Меньшова и Веры Алентовой. Тем более, что эта семья имеет непростую историю…

Токарь, шахтер, матрос

17 сентября 1939 года родился отец семейства Меньшовых – Владимир Валентинович. Мы бы могли и не знать его как талантливого режиссера, если бы не его врожденная целеустремленность.

В школе он чуть-чуть не дотянул до золотой медали и в 1957 году поехал штурмовать ВГИК. Поступить не получилось, и только ему одному известно, что довелось выслушать дома по этому поводу!..

Как бы там ни было, но парень сделал выводы: он пошел работать на завод и параллельно начал постигать основы искусства, что называется, «изнутри», войдя во вспомогательный состав астраханского драмтеатра.

Потом были еще должности, и они никак не касались искусства: пришлось поработать и шахтером в Воркуте, и матросом в Баку. Но все было не то, и в 1961 году Владимир все-таки поступил в Школу-студию МХАТ на актерский факультет.

Под жестким руководством Михаила Ромма

Педагоги практически в один голос признавали его бесперспективным. Уверенности это, прямо скажем, не добавляло. Главным достижением Владимира в годы учебы стала его женитьба на Вере Алентовой.

Окончание Школы-студии нанесло по молодой семье первый удар: для Владимира не нашлось места ни в одном театре столицы. Это была первая разлука супругов: Вере повезло найти место в Москве, а он был вынужден уехать, устроившись в Ставропольский театр, где впервые узнал, что такое режиссерская работа.

И когда в 1967 году вернулся в столицу, то был настроен снова поступать, теперь уже на режиссерский факультет МХАТа.

Во второй раз учеба складывалась гораздо удачнее: в Меньшова поверил Михаил Ильич Ромм. Он принял актера сразу же на второй курс, и три следующих года Меньшов изучал режиссуру под его жестким руководством.

Все испортил квартирный вопрос

С возвращением в Москву Меньшов вроде бы стал ближе к молодой жене, но семейной лодке не суждено было удержаться на плаву. Семейного общежития выбить не удалось, квартира им еще долго не полагалась, так что жизнь порознь привела пару к окончательному расставанию.

Семью не спасло даже рождение дочери Юлии в 1969 году. Теперь Вера Валентиновна говорит, что если бы не случилось того расставания, то случилось бы другое, позже. И вот то, другое, уж точно не позволило бы им вернуться друг к другу.

Юле было три года, когда окончательно рухнула семья. Целых четыре года Владимир и Вера пытались найти себя, заводили новые отношения, но в конце концов во время очередного приезда к дочери Владимир с хмурым видом заявил, что он возвращается. Сказал, что все равно ни он, ни она не найдут никого лучше. И Вера согласилась.

Еще одно счастливое возвращение

Часто дети копируют поведение или ситуацию в семье родителей. Юлия Меньшова познакомилась с актером Игорем Гординым за кулисами Московского ТЮЗа после спектакля. Ухаживания, любовь, свадьба, рождение сына Андрея и дочери Таисии.

Казалось, все идет отлично. Но когда дочке исполнилось три года, семья распалась. А дальше все снова, как у мамы. И как у маминого персонажа из оскароносного фильма: четыре года жизни в статусе матери-одиночки. По истечении этих четырех лет случилось счастливое возвращение Игоря, и с тех пор пара неразлучна.

Нет ли лишнего билетика?

Прошло много лет, ненужные страсти улеглись. Меньшов и Алентова отпраздновала золотую свадьбу, и теперь их семья считается одной из самых прочных в театральных кругах.

Вера удивительным образом всегда умела успокоить и поддержать мужа. Даже тогда, когда на его работы лились тонны яда из уст критиков, она была рядом и верила, что все пройдет и образуется.

Так было и когда все в один голос кричали о бездарности фильма «Москва слезам не верит». Вера верила. И в 1981 году фильм неожиданно принес Меньшову «Оскар».

Вообще, отношение коллег по цеху к творчеству Меньшова нельзя назвать положительным или благосклонным. В режиссера не верили, каждый раз перед выходом очередного фильма ему пророчили провал, но всякий раз перед кассами «на Меньшова» выстраивались огромные очереди, а на входе народ спрашивал лишний билетик.

А скольких актеров Меньшов сделал звездами или придал им новый блеск! В «Розыгрыше» (1976 год) заявили о себе совсем юные Дмитрий Харатьян, Дина (Евдокия) Германова, Наталья Вавилова. Роль в фильме «Любовь и голуби» (1984 г.) стала одной из лучших в кинокарьере замечательной Нины Дорошиной. «Ширли-мырли» (1995 г.) – это парад актерских удач звезд советского кино. А в «Зависти богов» (2000 г.) у Меньшова играл даже Депардье!

К счастью, не сбылись пророчества и тех, кто считал Владимира Меньшова непригодным для актерской профессии. За полвека Владимир Валентинович сыграл самые разные роли у таких режиссеров, как Александр Митта, Карен Шахназаров, Виталий Мельников, Николай Лебедев и другие.