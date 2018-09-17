В Минске будут судить участников организованной группы за мошенничество с игровыми автоматами. О завершении расследования сообщили в Следственном комитете.

Фигурантов всего 11. Это белорусы и россияне. Шестерых из них ещё разыскивают в других государствах. Мошенники подыскивали администраторов залов. Те за деньги внедряли в игровые автоматы специальные устройства, напоминающие накопители информации. С их помощью обвиняемым удалось похитить не менее 222 тысяч рублей. Каждый из так называемых помощников получал 5-10% выигрыша. Участникам группы грозит тюремное заключение и конфискация имущества.