До 30 сентября Российскую Федерацию будет проинформировано нотой МИД Украины.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Об этом сообщает пресс-служба админстрации президента.

Как отмечается, президент подписал указ “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года “О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией”.

“Министерство иностранных дел Украины должно заявить Российской Федерации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года, согласно статье 40 этого Договора и внести в установленном порядке на рассмотрение президенту Украины проект Закона Украины о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ”, – говорится в сообщении.

Также, согласно решению СНБО, МИД должно проинформировать Организацию Объединенных Наций (ООН), Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Как отметила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко во время заседания согласительного совета лидеров фракций и групп, на заседании Совета нацбезопасности и обороны “было согласовано позицию государства относительно не продления Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией”.

Она сообщила, что до 30 сентября Российскую Федерацию будет проинформировано нотой МИД Украины, а президентом будет внесен в парламент соответствующий законопроект в соответствии со статьей 24 Закона Украины “О международных договорах Украины”.

Отметим, что СНБО поддержала не продление договора о дружбе с Россией.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что договоры с Россией не стоят бумаги, на которой они написаны. В частности, он имел в виду и договор о дружбе. Кроме того, глава государства сообщал, что Украина к 30 сентября текущего года сообщит Российской Федерации не продлении договора о дружбе.