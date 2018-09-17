В министерстве обороны РФ заявили, что установили бортовой номер ракеты, сбившей в 2014 году над Донбассом Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур.

Ракета, сбившая самолет рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году, была в 1986 году отправлена на Украину. Об этом заявили представители Министерства обороны России на пресс-конференции.

По данным ведомства, ракета была произведена на долгопрудненском научно-производственном предприятии, после чего ее отправили в войсковую часть 20152, которая находится в Прикарпатском военном округе в Тернопольской области Украинской ССР.

Как рассказал генерал-лейтенант Николай Паршин, ракета принадлежала Вооруженным силам Украины (ВСУ) и на территорию России не возвращалась.

Боинг-777, следовавший рейсом MH17 «Малайзийских авиалиний», потерпел крушение 17 июля 2014 года над востоком Украины. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту самолета были гражданами Нидерландов.

В мае Объединенная следственная группа (JIT) заключила, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого летом 2014 года был сбит Боинг-777, следовавший рейсом MH17 «Малайзийских авиалиний», был доставлен в Донбасс из 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском.

После заявления JIT власти Нидерландов и Австралии официально обвинили Россию в катастрофе малайзийского Боинга.

В России свою причастность к кактастрофе отрицают.