В Светлогорске люди вышли на флешмоб против «вонючего» завода

15 сентября СМИ сообщили, что в Светлогорске (Гомельская область) местные жители устроили на Центральной площади города флешмоб против нового «вонючего завода».

Сообщается, что мероприятие было направлено против нового завода беленой целлюлозы, который недавно начал свою работу. Местные жители вышли на площадь в медицинский масках и с воздушными шариками.

Как пишет портал TUT.BY, на площади собрались около 200 человек: и взрослые, и дети. Уже не первый день жители Светлогорска жалуются на неприятный запах, который появился после пусконаладочных работ на заводе. Мероприятие закончилось буквально через час из-за дождя. Милиция присутствовала на несанкционированном флешмобе, но никого не задерживали.

Люди утверждают, что в связи с вонью ухудшается состояние и детей, и взрослых: тошнит, появляется кашель и аллергические реакции. При этом руководство предприятия утверждает, что производство ведется без нарушений и выброса никаких вредных веществ нет.