В ДТП в Осиповичском районе: двое погибших и 8 пострадавших

Водитель Nissan во время опережения столкнулся с легковой Skoda и микроавтобусом ГАЗ.

Смертельная авария произошла вечером в субботу, 15 сентября, в Осиповичском районе, сообщили в Следственном комитете республики.

Инцидент произошел недалеко от деревни Агула. Автомобиль Nissan во время опережения совершил столкновение с попутно двигавшейся Skoda. Затем Nissan “ударился” о микроавтобус ГАЗ, который также следовал в попутном направлении. В результате столкновения обе машины съехали в кювет и опрокинулись.

“Водитель автомобиля Nissan и пассажир автомашины ГАЗ погибли”, – сообщили в СК.

В результате аварии пострадали водитель микроавтобуса и его семь пассажиров. С различными телесными повреждениями они были госпитализированы в Осиповичскую районную больницу.

Следователи просят лиц, которые обладают информацией о происшествии, сообщить об этом по телефону: +375 293102911 (Дежурная часть УСК по Могилевской области).