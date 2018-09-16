15 сентября 2018 года заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая во время прямой телефонной линии заявила, что в Беларуси задумались о пересмотре размера отчислений в ФСЗН.

По мнению представителя МНС, РБ сегодня проигрывает странам ЕАЭС по налоговой нагрузке.

Минфин ранее уже предлагал снизить для предприятий нагрузки по взносам в ФСЗН и сделать пенсионное накопительное страхование добровольно-принудительным. Работник в Беларуси сейчас отчисляет в ФСЗН 1 процент от своей заработной платы, еще 34 процента от фонда зарплаты уплачивает наниматель.

Селицкая уточнила, что «будет обсуждаться со всех сторон» вопрос пересмотре взносов в ФСЗН.