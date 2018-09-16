Сегодня бензин подорожал еще на копейку

“Белнефтехим” объясняет подорожание продолжающимся ростом цены на нефть.

Топливо на белорусских АЗС подорожает на копейку с 16 сентября, сообщила пресс-служба “Белнефтехима”.

“С учетом продолжающегося роста цены на нефть, в целях компенсации возросших затрат НПЗ на приобретение углеводородного сырья концерн “Белнефтехим” продолжает реализацию политики, направленной на поэтапное повышение цен на автомобильное топливо”, – рассказали в концерне.

С 16 сентября 2018 года стоимость топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь составила:

бензин АИ-92-К5-Евро – 1,35 руб.;

бензин АИ-95-К5-Евро – 1,43 руб.;

АИ-98-К5-Евро – 1,64 руб.;

ДТ – 1,43 руб.

Прежде на концерне отмечали, что с начала года цена на нефть для белорусских НПЗ возросла примерно на 34%, а цена на нефтепродукты в среднем на 14%. Это влияет на убытки в отрасли, тем не менее, подорожание топлива стараются контролировать. Стоимость формируется в том числе с учетом доходов белорусов, рассказали на “Белнефтехиме”.