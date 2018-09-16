Случчанка Лариса Григорович полгода ходит на работу и просто сидит в кабинете. За это она получает зарплату 270 рублей. Шесть месяцев женщина просит руководителя дать ей подработку или сократить. Но ничего пока не изменилось.

Ларисе Григорович 51 год, 25 лет она проработала социальным работником. Работу поменяла по состоянию здоровья. 19 декабря 2017 года её приняли заведующей пунктом проката городского стадиона.

По словам Ларисы Григорович, при приёме директор сказал, что работа есть зимой, а в тёплое время года — подработка в билетной кассе.

«Зимой я выдавала коньки, лыжи, вела кассу, работа мне нравилась, — говорит женщина. — Но наступила весна, посетителей не стало. Когда открылась касса стадиона, то оказалось, что там уже работает пенсионерка. А мне директор сказал: «Идите и сидите в кабинете».

Лариса уже полгода каждый день приходит на работу и семь часов сидит за пустым столом в кабинете, а по субботам — пять часов.

«Психологически это очень тяжело и угнетает. Человек на работе должен что-то делать, — говорит Лариса Григорович. — Кроме того, на 270 рублей трудно прожить, у меня есть дочь-школьница. Я просила дать подработку или сократить. Но мне ничего не предлагают».

За полгода женщина обращалась в управление по образованию, спорту и туризму Слуцкого райисполкома, в чьём ведении находится стадион, в управление по труду, занятости и социальной защите, к председателю Совета депутатов и другие инстанции.В апреле на приёме председатель Слуцкого райисполкома сказал её работодателям: «Если нет работы — сокращайте». Но приказа на сокращение так и нет.

Как пояснил «Кур`еру» директор стадиона Геннадий Панич, на эту должность лучше брать сотрудника на сезон, что сэкономит и бюджетные средства.

«Лариса Григорович — добросовестный работник, претензий к ней нет, — говорит Андрей Неделько, начальник управления по образованию, спорту и туризму Слуцкого райисполкома. — В пункте проката работы, действительно, больше зимой, чем летом. Ролики, теннисные ракетки, мячи не так востребованы, как коньки и лыжи, но мы собираемся расширять ассортимент.

Ларисе Михайловне предлагалось летом подрабатывать ремонтировщиком — мыть сиденья на стадионе перед матчами, но она не согласилась. Других вакансий нет. У неё есть возможность подрабатывать в другой организации, законом это не запрещено. Сокращать должность заведующей пунктом проката не планируется. Если не устраивает характер работы, у неё есть право расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон”.