Программа поддержки малого и среднего бизнеса

«Беларусбанк» за 8 месяцев этого года направил на кредитование малого и среднего бизнеса почти Br800 миллионов

В рамках действующей Программы поддержки малого и среднего бизнеса «Беларусбанк» профинансировал более 4,2 тысяч проектов. Выполняя одну из стратегических задач, банк выступает за успешную реализацию инициатив частного сектора страны. Это множество мелких и крупных предприятий, производящих подавляющую часть товаров, необходимых для населения.

Малое и среднее предпринимательство было и остается наиболее массовым, гибким и динамично развивающимся сегментом экономики. Здесь также очевидна социальная составляющая — новые рабочие места, снижение уровня безработицы, создание устойчивого среднего класса, рост дохода бюджета на всех уровнях.

«Беларусбанк» имеет огромный опыт взаимодействия с корпоративными клиентами, в том числе и с предприятиями малого и среднего бизнеса всех форм собственности. С начала этого года банком на поддержку МСБ направлено почти Br800 миллионов.

На протяжении двух лет в «Беларусбанке» успешно работает партнерская программа «МОСТ», рассчитанная для сегмента B2B. На регулярной основе ведется активная работа по расширению партнерской базы, которая сегодня насчитывает уже более 1 000 субъектов хозяйствования. За 8 месяцев этого года по программе «МОСТ» выдано кредитных средств на сумму порядка Br170 миллионов.

На сегодняшний день для субъектов малого и среднего бизнеса банк предлагает выгодные кредитные продукты с низкой процентной ставкой от 5% годовых.

В банке убеждены, что малый бизнес способен повысить конкурентоспособность и эффективность белорусской экономики, в том числе посредством развития инновационной индустрии, стать своеобразным драйвером подъема экономики нашей страны.

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