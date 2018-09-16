На "Академии Наук" в Минске Mazda влетела в переход метро

На станции «Академии Наук» в Минске Mazda влетела в переход метро. ДТП произошло поздно вечером в субботу, 15 сентября. Об этом TUT.BY сообщили читатели.

Судя по фото, речь идет о подземном переходе на пересечении улицы Сурганова и проспекта Независимости, около Дома печати.

— Машина относительно цела, проехала все лестничные пролеты перехода станции метро. С ней разбирается МЧС, вроде приехала скорая, — рассказал читатель.

В МЧС подтвердили: на ДТП выезжали, но, к счастью, помощь спасателей никому не понадобилась. Об этом TUT.BY рассказала официальный представитель регионального управления Ольга Мельченко.

Судя по всему, Mazda оказалась в переходе после еще одного ДТП: водительская дверь смята от удара, а на Сурганова стоит разбитая Lada Vesta.

К счастью, людей на пути Mazda не оказалось — ни на тротуаре, ни на лестнице, ни в самом переходе.