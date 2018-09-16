Медики назвали самое дешевое лекарство от аутоиммунных болезней

По мнению американских медиков, обычная пищевая сода является самым дешевым, но не менее эффективным средством от аутоиммунных заболеваний.

Команда специалистов из Медицинского колледжа Джорджии (США) провела эксперимент, в ходе которого подопытным мышам в течение двух недель давали раствор пищевой соды. Оказалось, что под влиянием этого средства клетки-моралфаги М1, которые воздействовали на воспаление, превращались в М2, снижающие воспалительную интенсивность.

Эксперты пришли к выводу, что сода имеет свойство исправлять сбой в иммунной системе организма и «заставляет» иммунные клетки воздействовать на воспалительные процессы.

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