Белорусы облетели земной шар на одномоторном самолёте и вернулись домой

Ровно четыре недели потребовалось белорусскому экипажу одномоторного самолёта, чтобы совершить кругосветное путешествие вокруг земного шара.

Накануне из кругосветки вернулись председатель Белорусской федерации авиационного спорта Александр Центер и Андрей Борисевич, призер чемпионата Беларуси по самолетному спорту. Проведя в воздухе порядка 145 часов в самолете Cessna 182T, белорусы перелетели через Россию, США, Канаду, затем пересекли Атлантику, через Гренландию, Германию и Польшу вернулись в родные края.

15 сентября 2018 года путешественников торжественно встретили на аэродроме в Липках. Как оказалось, кругосветное путешествие прошло без особых проблем и каких-либо инцидентов.