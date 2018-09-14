Портал WWW.TUT.BY опубликовал результат проведенного специалистами авторитетнейшей Всемирной социологической службы Гэллап исследования Global Emotions 2018. Социологи измеряли степень проявления эмоций жителями различных стран: кто и как проявляет свое позитивное и негативное отношение к происходящему. Если судить по приведенным данным, мы, белорусы, удивительно неэмоциональный народ. И радость, и боль прячем в себе, сдерживая их проявления.

Социологам я привык доверять, но в данном случае их результаты расходятся с тем, что я вижу и чувствую повседневно. 12 сентября, например, мы с женой пошли в театр. Приехал на два дня на театральный фестиваль Московский художественный театр имени Чехова – тот, которым руководил когда-то Олег Ефремов, а совсем недавно – Олег Табаков. Привезли спектакль по рассказам выдающегося сибирского писателя-фронтовика Виктора Астафьева «Пролетный гусь». Актеры все больше молодые, лица которых мы знаем по телесериалам, но фамилию припомнить тяжело. Аскетичные декорации, минимум ухищрений в костюмах, грима почти нет.

Два акта. В первом зал плакал. Во втором – смеялся…

Полный текст колонки Александра Федуты – в газете «Народная Воля» за 14 сентября