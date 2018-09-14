Республика Корея и КНДР в пятницу, 14 сентября, открыли первый постоянный офис связи вблизи границы двух государств.

Южнокорейский министр объединения Чо Мён Гён на церемонии в северокорейском Кэсоне назвал событие “дальнейшим символом мира”, пишет «Немецкая волна».

По мнению министра, стороны получили возможность “напрямую совещаться по вопросам улучшения внутрикорейских отношений, мира и благополучия” на полуострове. В частности, Сеул намерен использовать офис для обсуждения ядерной программы Северной Кореи.

18 сентября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправится в Пхеньян на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Этот станет первой официальной поездкой южнокорейского президента в столицу Северной Кореи за последние десять с лишним лет, отмечает агентство AFP.

Первые два саммита лидеров Южной Кореи и КНДР прошли в демилитаризованной зоне приграничной деревни Пханмунджом в апреле и мае 2018 года. 27 апреля Мун и Ким договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находились с начала 1950-х годов. Встреча 26 мая была неанонсированной, на ней обсуждалась, в частности, встреча лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом 12 июня в Сингапуре.