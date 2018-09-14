Уже в ноябре США планируют расширить санкции против России, связанные с «делом Скрипаля» и нераскрытой информацией по «программе химоружия».

В Госдепе США обещают, что второй пакет санкций будет еще более жестким, чем первый, из-за которого Россия понесла «огромные убытки», пишет Росбалт.

На слушаниях в Конгрессе помощник госсекретаря Маниша Сингх заявила, что санкции США обошлись Москве в десятки миллиардов долларов, оказали большое влияние на госсектор и негативно ударили по российским компаниям.

По ее словам, американские санкции «в совокупности стоили российскому правительству десятки миллиардов долларов, помимо более широкого воздействия на принадлежащие государству сектора, а также в целом сковывающего влияния на перспективы (дальнейшего роста) российской экономики».

«Действия администрации США привели к тому, что многие компании по всему миру отказались от сотрудничества с российскими гражданами и юридическим лицами», — цитирует ее Bloomberg.

Сингх пригрозила, что убытки России будут неизменно расти до тех пор, пока Россия не прекратит «агрессивные действия» и не разрешит провести инспекцию объектов, связанных с «программой химоружия».