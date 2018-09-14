В Минске утром 14 сентября в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека. Об этом сообщили в главном управлении внутренних дел Мингорисполкома. Авария произошла около 07:00.

Водитель автомобиля Mazda 6, двигаясь по улице Седых со стороны Логойского тракта в направлении улицы Карбышева, не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных травм 27-летний водитель и 22-летний пассажир скончались еще до приезда врачей.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, Следственного комитета и Госкомитета судебных экспертиз.