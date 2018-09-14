В настоящее время правительство не рассматривает вопрос дальнейшего повышения пенсионного возраста.

Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин, отвечая на вопросы сотрудников филиала №2 ОАО “Речицкий текстиль” во время рабочей поездки в Кормянский район, передает БЕЛТА.

“В настоящее время ситуация складывается таким образом, что с каждым годом число людей пенсионного возраста на одного работающего увеличивается. Вместе с тем правительство не рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста. Что касается уровня пенсий, то в этом году неоднократно повышали их размеры. Планируем сохранять средний размер трудовых пенсий на уровне 40% от средней заработной платы по стране”, – отметил Александр Турчин.

Поэтапное повышение пенсионного возраста проходит в Беларуси с января 2017-го. Предполагается, что к 2022 году мужчины будут выходить на заслуженный отдых в 63 года, женщины — в 58.

Волновала коллектив предприятия и тема увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

“Могу сказать, что резких движений в сторону увеличения не будет. Сегодня по ряду услуг мы оплачиваем около 80% их себестоимости. Наиболее чувствительные в этом направлении позиции – отопление и горячее водоснабжение. На этот счет есть четкая позиция. Главой государства поставлена задача: любое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги должно быть связано с ростом материального благополучия людей”, – подчеркнул первый заместитель премьер-министра.