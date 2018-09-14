Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант считает интервью Александра Петрова и Руслана Боширова российскому государственному телеканалу RT “фейковым телешоу”. Об этом Хант написал в своем микроблоге Twitter в четверг, 13 сентября.

Комментируя это интервью, Хант напомнил, что, когда в 2014 году российские военнослужащие вторглись в Украину, они, как утверждала Москва, находились в отпуске. “Пора остановить фейковые телешоу – мир раскусил Россию”, – заявил глава МИД Соединенного Королевства.

Приехали посмотреть собор в Солсбери

Ранее представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Джеймс Слэк назвал интервью Петрова и Боширова “ложью и откровенной выдумкой, оскорбительной для жертв нападения”, а в британских СМИ и соцсетях многие высмеяли обоих россиян и назвали странным, что собор в Солсбери стал целью их короткой поездки в Великобританию.

Интервью Петрова и Боширова телеканалу RT было обнародовано 13 сентября. Мужчины, которых Лондон называет отравителями Сергея и Юлии Скрипалей, заявили, что не работают в ГРУ. Они назвали себя предпринимателями в сфере фитнес-индустрии, приехавшими в Солсбери посмотреть собор.