Что овощи и фрукты полезны, знают все. Однако иногда они могут оказаться и крайне опасными.

Рекомендацию включать в рацион побольше фруктов и овощей можно услышать часто: их советуют использовать и при снижении веса, и для коррекции тех или иных заболеваний, и с целью профилактики таких серьезных патологий, как болезни сердца и сосудов, а также онкологии. Однако овощи, фрукты и ягоды далеко не всегда так полезны, как кажется на первый взгляд. Иногда они могут таить в себе опасность. На что следует обратить внимание при включении в рацион таких продуктов, АиФ.ru рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский.

Высокие калории

Тот факт, что некоторые овощи и фрукты являются слишком калорийными, никто не будет отрицать. Поэтому стоит аккуратно подходить к включению разнообразной плодово-овощной продукции в свой рацион. Так, например, если есть рекомендация снизить вес, например, для коррекции сердечно-сосудистых проблем или сахарного диабета, следует очень осторожно добавлять такие продукты в меню. Заменять каши или прочие зерновые, а также торты, хлебобулочные изделия и прочую калорийную пищу бананами, манго или тем же картофелем — это бесполезная затея. Так даже, наоборот, можно набрать вес. Это в тех случаях, если, рассчитывая на то, что перед вами полезные овощи и фрукты, потреблять их неуемно.

Тут стоит понимать, что рекомендуемая норма фруктов и овощей по калорийности в дневном рационе человека — это половина от всей суточной потребности в калориях. То есть если средняя суточная потребность в калориях у человека 2000 ккал, то на долю фруктов и овощей должно приходиться около 1000 ккал. И не больше.

Отравления от петрушки

Также овощи чреваты разнообразными токсикоинфекциями. Болит живот, наблюдается расстройство пищеварения, есть тошнота — это может быть побочной реакцией на потребление фруктов. Свежие овощи и фрукты — довольно популярная причина таких токсикоинфекций. Потому что то, как их хранят при транспортировке, то, как их хранят после покупки дома, очень часто приводит к активному размножению бактерий в них. Особенно актуально это для тех плодов, которые трудно обработать, где могут остаться микробы и бактерии. К таким относят малину, клубнику, сухофрукты. Это может быть даже безобидная, на первый взгляд, зелень: укроп, шпинат, сельдерей и т. д.

Законсервированные витамины

Еще одна опасность фруктов и овощей кроется в консервантах. Это особенно актуально для тех продуктов, которые транспортируются из-за моря, когда долго везут и хранят. При избыточном употреблении, например, если человек за один присест решил уговорить килограмм яблок и делает так ежедневно, консерванты могут накапливаться в организме и приводить к хроническим отравлениям. Люди при этом даже не понимают, чем они могли испортить свое состояние, а легкое расстройство пищеварения, сопровождающееся слабостью и головной болью, списывают на что-то другое, например, на перемену погоды.

Чаще всего от консервантов страдают любители все тех же яблок. Потому что они являются номером 1 в рационе. Яблоки и бананы покрывают воском, окуривают специальным газом и применяют иные варианты сохранения урожая для последующей транспортировки. Рискуют те, кто приобретает овощи и фрукты, выращенные давно и в другом полушарии, т. е. несезонные или долго транспортируемые.

Ускоренное созревание

Отдельную опасность для человеческого организма представляют и пестициды. К сожалению, без них в промышленных объемах никто ничего выращивать не станет, так как уберечь урожай от вредителей можно только при помощи пестицидов. Самую большую опасность представляют в этом плане бахчевые, а также клубника и персики. Дальше идут яблоки и черешня. Это те овощи и фрукты, в которых находят пестициды чаще всего. Тут важно понимать, что всему должно быть свое время. Так, например, покупать арбузы и дыни в июле — это неправильно, нормальных еще просто нет, т. к. созревают они в августе.

Кроме того, нужно выбирать, где покупать овощи и фрукты. Плоды на торговых площадках вдоль дорог впитывают в себя выхлопные газы, свинец. И ладно еще арбузы, тут можно корку срезать. А вот что делать с персиками и яблоками?

Подземная опасность

Опасность представляют и подземные плоды и корнеплоды. Речь идет о тех овощах и фруктах, которые выращиваются на территориях, подверженных воздействию солей тяжелых металлов. Ртуть, свинец, кадмий — здесь можно найти всю таблицу Менделеева. Причем все эти вещества из почвы проникают в плоды, которые в ней выращиваются, довольно быстро. То же самое касается и плантаций, расположенных вдоль автомобильных дорог. Особенно восприимчивы к солям тяжелых металлов морковь, свекла, укроп, редис, щавель, горох. В некоторых регионах еще и клюква.

Опасный картофель

Нередко люди недооценивают опасность, которую могут таить в себе овощи, хотя последние о своем низком качестве буквально кричат. Так, например, стоит понимать, что вредным является картофель с зелеными зонами. Наличие такой зелени на нем говорит о том, что он богат соланинами. Это яд растительного происхождения, состоящий из глюкозы и соланоидина. Такой яд может вызвать отравление.

Если съесть много картошки с соланинами, то могут появиться такие симптомы, как тошнота, диарея, горечь во рту, боли схваткообразного характера в животе, першение в горле. Яд быстро всасывается в кровь, приводя к затруднению дыхания, слабости, мигрени, головокружению и т. д.

Как защититься

Чтобы не испытать на себе все прелести воздействия некачественных плодов, надо внимательно отнестись к их выбору. Во-первых, следует внимательно осмотреть внешний вид продукта и отказаться от покупки, если он подбит, имеет повреждения и т. д.

Также стоит внимательно изучать ценники. Чтобы не прогадать, рекомендуют посмотреть регион происхождения плодов и найти в интернете информацию о сезонности продукта в данном регионе, а также об удаленности места произрастания и сбора от места продажи. Это позволит понять, был ли плод выращен без использования большого количества пестицидов и консервантов и насколько он может быть полезным.

Также стоит учитывать и индивидуальные противопоказания к использованию тех или иных продуктов в своем рационе. Так, при ряде заболеваний могут быть противопоказаны разные корнеплоды. Взять, к примеру, такую патологию, как подагра. При ней не рекомендуется есть редис. В нем содержатся пурины, которые могут вызвать осложнения.

Лучше всего ориентироваться на свой организм и исключать из рациона те продукты, на которые была негативная реакция. Кроме того, стоит посетить гастроэнтеролога, сдать анализы и определить наличие заболеваний пищеварительного тракта и список запрещенных продуктов при них.