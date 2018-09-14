11 сентября 2018 г. авиакомпания «Белавиа» обновила функциональность сайта, говорится в сообщении на сайте авиакомпании. Новая версия сайта отличается обновленной системой бронирования, а также введением специальных тарифов, доступных только при покупке авиабилетов на собственном сайте авиакомпании belavia.by.

Специальный тариф ниже на 10–17% по отношению к минимальному действующему тарифу на соответствующих направлениях. К примеру, на данный момент стоимость билета по минимальному тарифу по направлению Минск-Рим составляет 123 евро, согласно новому тарифу такой билет обойдется пассажиру в 103 евро (стоимость указана по направлению в одну сторону, включая все таксы и сборы). Данный тариф будет отображаться в группе тарифов «Ограниченный эконом». Количество билетов по специальному тарифу ограничено.

В соответствии с пожеланиями пассажиров был доработан «Календарь тарифов», теперь он имеет более удобный для пассажиров вид «вкладок». При поиске вариантов перелета наглядно отображается суммарная стоимость для всех пассажиров с учетом такс и сборов.

Кроме изменений в процессе бронирования, с 11 сентября 2018 г. на сайте авиакомпании пользователям предоставлена возможность забронировать отель по маршруту следования.

«Запуская обновленную версию сайта, «Белавиа» делает очередной шаг по повышению и уровня сервиса, и экономической эффективности. Модернизация сайта — важная инициатива, которая позволяет авиакомпании наладить основной канал коммуникации с пассажирами», — отметил Анатолий Гусаров, генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа».

В сообщении Белавиа также говорится, что в ближайшее время, благодаря обновлениям, пассажиры смогут самостоятельно производить обмен или возврат билетов, а также управлять совершенными бронированиями, добавляя к ним дополнительные услуги, например, дополнительную сумку багажа. Также на данный момент ведется разработка версии сайта авиакомпании для слабовидящих.

Обновленная версия сайта в течение месяца будет работать в тестовом режиме. Авиакомпания «Белавиа» просит с пониманием отнестись к тестированию и приносит извинения за возможные сбои.