В Японии не поддержали идею президента России Владимира Путина о заключении мирного договора между двумя странами до конца года без предварительных условий.

В среду в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума в присутствии премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Путин сказал: “Давайте заключим мирный договор – не сейчас, но до конца года – без всяких предварительных условий”, передает Euronews.

Генсекретарь кабинета Японии Ёсихидэ Суга заявил, что позиция Токио остается неизменной – подписание соглашения на основе решения территориального спора.

Несколько десятилетий Москва и Токио ведут консультации. Камень преткновения – принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза. Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи, называя их своими “северными территориями”.