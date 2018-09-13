Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовное наказание за необоснованный отказ в приеме на работу и увольнение работников предпенсионного возраста, передает корреспондент «Росбалта».

Согласно документу, необоснованный отказ в приеме на работу лица «по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам» обернется для работодателя штрафом до 200 тыс. рублей или обязательными работами на срок до 360 часов.

Под предпенсионным возрастом предлагается понимать возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению страховой пенсии по старости.