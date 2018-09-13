Стало известно о претензиях силовиков к еще одному руководителю сети аптек. Речь идет о директоре компании «Тишас» Сергее Шабета. Но в самой компании уверяют, что он «уехал в командировку».

«Его задержали давно. В начале лета. Когда был массовый хапун. Тоже инкриминируется дача взятки», — рассказали TUT.BY три источника в фармацевтическом бизнесе.

Малоизвестная компания «Тишас» на рынке с 1994 года. Она занимается оптовой и розничной торговлей медикаментами, причем больше известна именно как оптовик. Компания развивает сеть собственных аптек «Рецепт Здоровья» в Витебске, Пинске, Полоцке, Слуцке. Их общее количество около 10. «Наша цель — открытие сети аптек по всей территории Республики Беларусь», говорится в презентации компании.

«Обычная среднестатистическая белорусская фармацевтическая компания. Что значит обычная? Имеет свои аптеки и свою дистрибуцию. По такой модели работает большинство», — сказал участник рынка.

В компании «Тишас» не подтвердили задержание Сергея Шабета. Но побеседовать с ним не удалось. «Он в командировке. В ближайшее время вернется», — заверила и.о. директора «Тишас» Светлана Шабета. Она не ответила на вопрос, когда Шабета «уехал в командировку».

В пресс-службе КГБ получить комментарий не удалось.

11 сентября Александр Лукашенко рассказал о масштабе коррупционного дела в здравоохранении. Возбуждены 95 уголовных дел, где фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств. В результате проведенной работы почти 100 человек попали под следствие. Кто точно попал под следствие, неизвестно. Среди задержанных были чиновники разного ранга, руководители больниц, РНПЦ, а также компаний государственной и частной форм собственности, которые занимаются поставками лекарств и медтехники.