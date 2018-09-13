В Бресте устанавливают обстоятельства смерти сотрудника милиции, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Тело 21-летнего местного жителя – сотрудника одного из райотделов внутренних дел – было обнаружено в областном центре 12 сентября. При осмотре на теле погибшего установлено наличие огнестрельного ранения.

“УСК по Брестской области по данному факту проводит проверку. По предварительной версии, смерть молодого человека не носит криминального характера”, – дополнил Дмитрий Иванюк.