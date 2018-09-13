Нацбанк и Совмин своим совместным постановлением утвердили новую антиинфляционную программу Беларуси.

Согласно документу, программой предусмотрено проведение мероприятий, направленных на формирование тарифной политики за счет применения механизмов установления тарифов на среднесрочный период на отдельные услуги, в том числе с учетом роста уровня доходов населения. В сфере жилищно-коммунального хозяйства с 2019 года планируется поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования населения в тарифах (ценах) на энергоресурсы для реального сектора экономики со снижением тарифов (цен) на энергоресурсы для субъектов хозяйствования в целях обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции на рынке ЕАЭС и третьих стран.

В 2018-2020 годах планируется провести оптимизацию затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг. Также планируется разработать и реализовать с 2020 года механизм поддержания достигнутого 100-процентного уровня возмещения тарифами затрат на оказание ЖКУ. В сфере перевозок пассажиров предполагается достичь к 2020 году следующего уровня возмещения населением затрат: городским автомобильным транспортом – не менее 80%, в том числе в областях – не менее 90% и в Минске – не менее 70%; пригородным автомобильным транспортом – не менее 65%. Также планируется достичь к 2020 году 100-процентного уровня возмещения затрат на оказание услуг электросвязи и почтовой связи общего пользования, тарифы на которые регулируются в соответствии с законодательством о ценообразовании.

В течение 2018-2020 годов предусмотрены мероприятия, цель которых – повышение доверия к национальной валюте. Достичь этого планируется посредством реализации мер, направленных на исключение использования иностранной валюты в расчетах на территории Беларуси, а также привязки цен, тарифов, ставок и других платежей к иностранной валюте.

Всего программой предусмотрено проведение 22 различных мероприятий.