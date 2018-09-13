Только 14 % столичных школьников имеют первую группу здоровья, то есть абсолютно здоровы, сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» главный внештатный специалист по медицинскому обеспечению детей в организованных коллективах комитета по здравоохранению Мингорисполкома Оксана Пицевич.

— Вторую группу здоровья имеют 64 % минских школьников, третью — 20 %, четвертую — 2 %, — отметила О. Пицевич. — При этом, если в начальной школе со второй группой здоровья 66 % учащихся, то в возрасте 14–18 лет — уже 61 %.

К сведению, дети с первой группой здоровья полностью здоровы, со второй — с небольшими отклонениями (нет хронических болезней, но есть функциональные нарушения, например лишний вес, ослабленное зрение). Также врачи ставят ребенку вторую группу здоровья, если он часто болеет острыми респираторными инфекциями. К третьей группе здоровья относятся дети с хроническим заболеваниями, к четвертой — дети-инвалиды.

— Среди заболеваний столичных школьников лидируют болезни органов дыхания, на втором месте — болезни органов зрения, на третьем — травмы, отравления, на четвертом — болезни костно-мышечной системы. Пятую строчку занимают болезни кожи и подкожной клетчатки (экзема, псориаз и др.), — пояснила О. Пицевич.

Специалист добавила, что с сентября 2018 г. для профилактики офтальмологических болезней и заболеваний костно-мышечной системы в младших классах столичных школ и гимназий стали проводить гимнастику для глаз и для осанки.