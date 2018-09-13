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Коленям вечно достается – при занятиях спортом, в гололед, в быту. Они много работают, а внимания получают мало. Пока не начинают болеть. Причин для этого великое множество, и разбираться с каждым случаем должен врач. Ниже – ситуации, которые точно должны стать поводом для обследования. Если, конечно, вам дороги ваши колени.

Колено болит п­осле нагрузки

Ситуация, с которой знакомы многие активные граждане, занимающиеся любительским спортом: стоит побегать-попрыгать, как начинает болеть колено. И не просто болит, а еще и хрустит, щелкает, разгибается не так легко, как прежде. Такое может случиться после травмы, а может и без нее. Это все признаки проблем с хрящевой тканью – такой болезни, как хондромаляция надколенника, которая без лечения может привести к серьезному повреждению коленного сустава.

Людям с хондромаляцией противопоказан бег. Бегунам с такой проблемой придется заменить вид нагрузки и сократить ее.

Колено з­аболело и опухл­о после д­ругой б­олезни

Боль в коленях может быть ответом на внешнюю причину – например инфекцию. Есть такой вид артрита, как реактивный: он развивается как реакция организма на что-то – травму, к примеру, или инфекцию. Например, существует такое заболевание, как синдром Рейтера: на фоне или после перенесенной инфекции (чаще хламидийной) развивается триада симптомов – артрит, уретрит и конъюнктивит. Артрит проявляется по-разному – как сам по себе (и быстро проходит), так и с болями, лихорадкой и кожными про­явлениями.

Колено в­незапно у­величилось в размере, плохо гнется и ноет

Одна из возможных причин – синовит, когда воспаляется синовиальная оболочка, внутренний слой суставной полости, и накапливается выпот. Это может случиться из-за заноса с кровью инфекции, травмы (например повреждения мениска у спортсменов), эндокринной патологии и даже как реакция на аллергены. Острый синовит может стать хроническим, если не лечить.

Колено п­оболело и «прошло»

Одно колено может болеть из-за деформирующего артроза (он же остеоартроз). На первых порах – несильно и недолго. Такие боли проходят самостоятельно, и про них забывают, но уже начавшийся артроз никуда не исчезает, и рано или поздно боль вернется с новой силой, потому что со временем хрящ в суставе постепенно «тает», стирается и кость, лишенная защиты, разрастается. В конце концов дело заканчивается протезированием пораженного сустава.

Колено ноет «на погоду»

Такой симптом знаком многим пожилым людям, которые со временем привыкают его игнорировать. Тем не менее так, к примеру, может проявляться тендинит коленного сустава – воспаление сухожилий. Тендинит может развиться из-за инфекции, а может на фоне других причин. Их множество: от артроза и возрастных изменений в коленном суставе до ревматоидного артрита и аллергии. На первых порах боль возникает только после серьезной нагрузки на сустав, в конце концов колено (обычно толчковой ноги) начинает болеть постоянно и дело может кончиться разрывом сухожилия. Тогда визит к врачу отложить, как прежде, когда колено «просто реагировало на погоду», не получится.

Внимание!

На чем бы ни катался ваш ребенок – на велосипеде, самокате, скейтборде, роликовых и обычных коньках, в какие бы подвижные игры ни играл – в хоккей, футбол или гандбол, у него должны быть наколенники. Повредить коленный сустав легко даже при незначительной т­равме.

Колено «щелкает» при сгибании

Если тому предшествовали травма и боль, одна из возможных причин – травма мениска. Речь идет о хрящевой прокладке, которая «работает» в суставе амортизатором. Ее повреждение может привести к блокаде колена и всегда сопровождается сильной болью. Но тяжесть симптомов зависит от того, что именно случилось с мениском – иногда боль со временем стихает, и о том, что он поврежден, говорят только такие малоприятные ощущения, как щелчки (которые, кстати, сами по себе могут и не означать ничего серьезного) или трудности при подъеме по лестнице. Поврежденный мениск или сшивают, или, если это невозможно, удаляют.

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