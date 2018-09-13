Предполагаемые отравители Скрипалей “Новичком” Руслан Боширов и Александр Петров назвали себя предпринимателями в фитнес-индустрии, приехавшими в Солсбери посмотреть собор.

“Мы на самом деле те, кого показывали – Руслан Боширов и Александр Петров”, – заявили в интервью российскому телеканалу RT в четверг, 13 сентября, мужчины, подозреваемые в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Петров и Боширов рассказали, что прилетели в Великобританию 2 марта в качестве туристов, чтобы “оторваться” в Лондоне и съездить Солсбери – “прекрасный туристический город”, который “друзья давно советовали посетить”.

В Солсбери, по их словам, находится знаменитый собор, известный во всей Европе и во всем мире своими часами. Мужчины утверждают, что 3 марта пробыли в Солсбери только около часа, потому что в городе “был снежный коллапс” и “невозможно было пройти никуда”. 4 марта, когда “солнце светило”, они снова приехали в Солсбери, где, по их словам, гуляли и наслаждались английской готикой.

“Предприниматели средней руки в сфере фитнес-индустрии”

О себе предполагаемые Боширов и Петров рассказали, что никогда не работали в ГРУ и являются “предпринимателями средней руки” в сфере фитнес-индустрии, консультируют в России “по построению питания, здоровому образу жизни”. Они не хотели вдаваться в подробности, чтобы “не пострадали люди из числа клиентов” и партнеров.

Мужчины подтвердили, что неоднократно ездили в Европу, в частности, в Швейцарию – “в основном, по бизнесу, но не всегда”. В частности, в европейских городах они в рамках одного из направлений своей деятельности “изучали рынок, смотрели новинки”, после чего по приезде в РФ “решали вопрос, как доставить”.

“Фатальное совпадение”

Они назвали свою причастность к делу Скрипаля “бредом”, “фатальным совпадением” и заявили, что ничего не знали о нем до тех пор, пока в СМИ не появились их фотографии как подозреваемых в отравлении бывшего двойного агента и его дочери Юлии. Мужчины утверждают, что не привозили в Великобританию ни отравляющей жидкости, ни женских духов.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что в России установили личности Руслана Боширова и Александра Петрова, которых которых Великобритания подозревает в отравлении Скрипаля, и призвал их “прийти куда-нибудь… в средства массовой информации” и “самим рассказать о себе”. Боширов и Петров интервью RT заявили, что узнали об этом обращении по радио и попросили “оставить их в покое”.