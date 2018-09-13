Хоккеисты “Динамо-Минск” 12 сентября на домашней площадке «Минск-Арены» обыграли московский “Спартак” со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). Это первая победа минчан в новом чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Шайбы забили: 1:0 – Ковыршин (5.26). 1:1 – Трунев (32.37). 2:1 – Хауден (50.39). 3:1 – Павлович (59.37, в пустые ворота).

Хоккеисты “Динамо” продолжат домашнюю серию матчем с российским ХК “Сочи”. Игра состоится 14 сентября. Затем минчан ждут выездные встречи в Ярославле, Череповце и Москве.