Марадона и кино: компания Amazon снимет сериал про легенду футбола

Ранее про аргентинского футболиста уже снимали фильмы Эмир Кустурица и Марко Ризи.

Компания Amazon Studios собирается снять телесериал, посвященный биографии чемпиона мира по футболу Диего Марадоны, пишет Sputnik.by.

Футболиста в разные периоды его жизни будут играть 32-летние актеры Насарено Касеро и Николя Гольдшмидт, а также 57-летний Хуан Паломино. Все они внешне похожи на прославленного аргентинца.

Сериал будет сниматься не только в Аргентине, но также в Уругвае, Мексике, Испании и Италии.

Планируется, что сериал будет доступен на платформе Amazon Prime Video. Его можно будет смотреть на планшетах, смартфонах и некоторых моделях телевизоров. Точное количество эпизодов и дата показа пока не известны.

Ранее про Марадону уже были выпущены два фильма — “Марадона” Эмира Кустурицы, в котором снялся и сам футболист, и “Марадона: Рука Бога” Марко Ризи.

В последнее время с именем аргентинского футболиста связан ряд событий в белорусском спорте. В мае текущего года он заключил трехлетний контракт с брестским футбольным клубом “Динамо” и занял место председателя правления. Однако на днях стало известно, что он подписал контракт с мексиканским клубом “Дорадос де Синалоа”. Белорусский клуб при этом сообщил, что с “Динамо” 57-летний аргентинец будет работать параллельно.