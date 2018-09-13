Компания Apple в ходе презентации в Калифорнии в среду представила новые смартфоны iPhone XS, пишет aif.ru.

Диагональ дисплея iPhone XS составляет 5,8 дюйма, XS Max – 6,5, гаджеты получили улучшенные динамики, а также 7-нанометровый процессор A12, способный осуществлять 5 трлн операций за 1 секунду. При этом модель iPhone Xs оснащена электронной сим-картой.

Новинки выпустят в черном, белом и золотом цветах корпуса. Смартфоны будут устойчивы к пыли и жидкости, поскольку получили защиту от воды, в том числе соленой.

Также компания представила упрощенную версию нового iPhone Xs – модель iPhone Xr с 6,1-дюймовым IPS-экраном и только одной камерой, с разрешением 12 мегапикселей.

Кроме того, прошла презентация новой модели «умных» часов Apple Watch Series 4 с практически безрамочным дисплеем. Сообщается, что часы получили более мощные динамик и процессор, а также функцию, позволяющую снимать электрокардиограмму пользователя.

Помимо этого, в Apple Watch Series 4 улучшили акселерометр – он сможет определять падение пользователя. Если человек находится в этом положении без движения в течение минуты, часы позвонят в скорую помощь.