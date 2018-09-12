12 сентября гражданский активист из Гомеля Борис Аникеев направил индивидуальное обращение в Комитет ООН по правам человека.

Речь идет об инциденте, который случился 14 июля у въездных ворот печального известного кафе «Поедем-поедим» в Куропатах, сообщает “Гомельская Весна“. Аникеев вместе с другими несли здесь вахту, разъясняя посетителям на машинах, что те заезжают не на территорию ресторана, а на территорию массовых захоронений расстрелянных в конце 1930 – начале 1940-х годов.

Дежуривший здесь сотрудник ГАИ, ст. лейтенант милиции Дмитрий Витушко действия защитников Куропат расценил как нарушение ПДД и потребовал освободить проезжую часть. После отказа на всех протестующих были составлены и переданы в суды административные протоколы по статье за неповиновение законному требованию сотрудника милиции (ст.23.4 КоАП).

Протокол Бориса Аникеева для рассмотрения был передан по месту его жительства в суд Железнодорожного района Гомеля, где районный судья Евгений Шершнев 2 августа выписал активисту 8 базовых величин штрафа (196 руб). 29 августа областной судья Анатолий Сотников оставил в силе штраф районного судьи, оставив жалобу активиста без удовлетворения.

По мнению Бориса Аникеева, и сотрудник ГАИ и судебные инстанции нарушили его гражданские права, закрепленные в международных документах, подписанных Республикой Беларусь.

«Выводы судебных инстанций о совершении правонарушения мотивирован тем, что я, находясь на проезжей части у въездных ворот на территорию ресторана «Поедем-поедим», отказывался по требованию сотрудника милиции покинуть проезжую часть дороги. Этот факт суды посчитали достаточным основанием для ограничения моего конституционного права во время мирного собрания беспрепятственно придерживаться и выражать свое мнение на улице», – написал в индивидуальной жалобе Комитету по правам человека гомельчанин.

Правозащитник Леонид Судаленко заявил, что кейс Бориса Аникеева является перспективным для регистрации в ооновском Комитете, так как административное дело не содержит никаких обоснований, для достижения каких целей белорусские власти в данном конкретном случае ограничили права гражданина.

«В Куропатах ежедневно проходят мирные собрания граждан. Ограничивая их права, на власти всякий раз лежит обязанность доказать, для достижения каких целей на право налагается запрет. В деле жителя Гомеля это требование не выполнено, а сотрудник милиции неправомерно вмешался в проходящее мирное собрание», – добавил правозащитник.

Борис Аникеев просит Комитет ООН по правам человека рассмотреть его обращение и установить факт нарушения его гражданских прав в соответствии со статьями 19 (право на выражение мнения) и 21 (право на мирные собрания) Международного пакта о гражданских и политических правах.